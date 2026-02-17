ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಾ? ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
National Anthem: ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಥಿಯೇಟರ್ ಎಲ್ಲದರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗಿದಾಗ, ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮೊಳಗುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 1971 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ.
"ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದಿರುವುದು" ಅಪರಾಧವವೇ?
ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯು "ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಡೆಯುವುದು" ಮಾತ್ರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆದೇಶಗಳು "ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನುಡಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಹಾಜರಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ತೋರಿಸಲು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ದಂಡಗಳಿಲ್ಲ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು
2016 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸುವಾಗ ಜನರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು?
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ "ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುದನ್ನು" ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ನುಡಿಸುವಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಹಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅದು ಅಗೌರವ ಅಥವಾ ಗೌರವದ ಕೊರತೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು "ಹಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ" ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸದ ಹೊರತು ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವಲ್ಲ.
ಯಾರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸತ್ಯ ಏನು?
ಸಂವಿಧಾನದ 51A(a) ವಿಧಿಯು ನಾಗರಿಕರು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ "ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದಿರುವುದಕ್ಕೆ" ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆದರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.