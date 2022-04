Vastu: ವಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಈ ದಿಕ್ಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಣವಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಅಂತಸ್ತು

ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಅವುಗಳದೇ ಆದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ವಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು, ಕಾರಣವೇನು ನೋಡೋಣ.

ನಿವೇಶನದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೂಮಿಯು ಶಿವ(Lord Shiva)ನ ದಿಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿಕ್ಕೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ ನಡುವೆ ಬರುವ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗುರುವು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ, ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ ನೀರಿಟ್ಟರೂ ಆದೀತು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ(positive energy) ಸುಳಿದಾಡುತ್ತದೆ.



ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ(main door) ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಕೂಡಾ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಬರದು.

ಮನೆಯ ಹಣಕಾಸು, ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪತ್ರ, ಆಭರಣಗಳನ್ನಿಡುವ ತಿಜೋರಿಯು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಹುಡುಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಯೂ, ಪ್ರಖ್ಯಾತಳೂ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮನೆ ಮಗ ಬುದ್ದಿವಂತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಖ್ಯಾತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಸ್ತು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರದ್ದೇನು ನೋಡೋಣ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್‌ಬಿನ್ ಇಡಬಾರದು. ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಶ್ಮಲಗಳನ್ನಿಡುವ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲಿರಬಾರದು. . ​​​​​​​

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಬೆಡ್‌ರೂಂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಕೂಡದು. ಇದರಿಂದ ದಂಪತಿಯ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಕಾಲ ಮಲಗಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.