- Home
- Karnataka Districts
- Uttara Kannada
- ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಯುವಕ
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ! ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಯುವಕ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರ್ಸಿ-ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆದ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರೀತಂ ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಮೈಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಂತಿದೆ.
ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಿಗೂಢ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಿರ್ಸಿಯಿಂದ ಯಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಂ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಕಾಡಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ಯಾರೋ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಇರಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡ ಅವರು ಬೈಕ್ನ ಹೈಬೀಮ್-ಲೋಬೀಮ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯಂತೆ.
ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಯ
ಯುವಕನ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏಕಾಏಕಿ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವರತ್ತ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಇಬ್ಬರೂ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ಬೈಕ್ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಯಲ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರು "ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮರುದಿನ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ
ಮರುದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಪ್ರೀತಂ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಸೇತುವೆ ಸಮೀಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಸ್ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, "ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಾಹನ ನಿಂತರೆ ಹೊರಗೆ ಇಳಿಯಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ವಾಹನ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಿಜವೇ? ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯೇ?
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕಾಡಿನ ಕತ್ತಲೆ, ಭಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಘಟನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ಸಿರ್ಸಿ-ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಡುವೆ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಭಯದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.