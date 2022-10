Urfi Javed ತಂದೆಯ ಹಿಂಸೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಉರ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ (Urfi Javed) ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ತನ್ನ ಉಡುಗೆ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉರ್ಫಿ, ತಮ್ಮ ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಉರ್ಫಿಯ ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೈಫ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉರ್ಫಿಗೆ ಮೂವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಉರುಸಾ ಜಾವೇದ್, ಅಸ್ಫಿ ಜಾವೇದ್ ಮತ್ತು ಡಾಲಿ ಜಾವೇದ್, ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಲೀಂ ಜಾವೇದ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಜಾಕಿಯಾ ಸುಲ್ತಾನಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಂದೆ ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಓಡಿಹೋದರು ಎಂದು ಅವಳು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು.

ಉರ್ಫಿ ಧರಿಸುವ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಶೋ 'ತೇಧಿ ಮೇಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ' ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 'ಚಂದ್ರನಂದಿನಿ', 'ಬೇಪ್ನಾಹ್' ಮತ್ತು 'ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲಾತಾ ಹೈ' ನಂತಹ ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.