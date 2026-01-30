Confident Group CJ Roy ಮಗಳು ಯಾರು? ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರೋದ್ಯಾಕೆ?
Who is CJ Roy Daughter Ria: ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು, ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರುಪ್ ಮಾಲೀಕ ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಗಳು, ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳ ಹೆಸರು ಏನು?
ಸಿಜೆ ರಾಯ್ ಅವರ ಮಗಳಿಗೆ ರಿಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. Ria Mary Roy ಎನ್ನೋದು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷ, ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್
ರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಕಾರ್, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಆಸಕ್ತಿರಿಯಾ ಅವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾ ಅವರು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತುವುದು
ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ರಿಯಾ ಅವರು ಸೈಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದರು.
