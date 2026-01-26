ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಈ ನಟರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
Famous South Indian Stars ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?
Star Heroes
ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ತಾವೂ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಹೀರೋಗಳು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಹೀರೋಗಳಾದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಕೆಲವು ಹೀರೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ...
ಲೆಜೆಂಡರಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್...
ರಜನಿಕಾಂತ್: ಭಾಷೆಯ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಜನಿಕಾಂತ್, ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಮೋಹನ್ ಬಾಬು: ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ: ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ, ಒಮ್ಮೆ ತೆಲುಗು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಕ್ರೇಜಿ ಸ್ಟಾರ್
ಯಶ್: ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಯಶ್, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟರಾಗಿದ್ದರು. ಸೀರಿಯಲ್ ನಟನಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆದರು.
ನಾನಿ: ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ನಾನಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್: ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅಜಿತ್, ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಸ್ಟಾರ್
ನವೀನ್ ಪೋಲಿಶೆಟ್ಟಿ: 'ಜಾತಿರತ್ನಾಲು' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ನವೀನ್ ಪೋಲಿಶೆಟ್ಟಿ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಟನೆಯ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದರು.
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು: ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ: 'ಮಕ್ಕಳ್ ಸೆಲ್ವನ್' ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು.
