ಜೊತೆಜೊತೆಯಲಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲಂಗ ದಾವಣಿಯುಟ್ಟು ನೋ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.



ಈ ಬಾರಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲಂಗ, ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಿಂಪಲ್ ದಾವಣಿ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋಗಳ ಸೀರೀಸ್ ನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋ ಮೇಕಪ್, ನೋ ಫಿಲ್ಟರ್, ಜಸ್ಟ್ ಮಿ (No makeup, No filter, Just Me) ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.