ಮಗಳ‌ ನಾಮಕರಣದ‌ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿ‌ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ… ಮುದ್ದು ಸಿಯಾಗೆ ಹರಸಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಜನ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ನಟಿ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ನಾಮಕರಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮಿಡೀಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



ನಾಮಕರಣ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ Siya You’ve given my life a new meaning, one filled with endless love ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯ ಮುದ್ದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೊ ನೋಡಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರಸಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾರೆ.