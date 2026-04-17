- ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಸಬಹುದು, ಸಂಗಾತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು
Unlucky mobile number ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಲವು ಜೋಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿವೆ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು 2, 4, 8 ಅಂಕೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ 2, 4, 8 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಚಂದ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಚಂದ್ರನಿರುವ ಜನರು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ರಾಹುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ರಾಹು ಸ್ಥಾನವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಯಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇದೆಯೋ ಅವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವದ ಕೊರತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.