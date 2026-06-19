ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್, KSTDC ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ 350 ರೂಮ್!
ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ 350 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನದ ಹೊಣೆ
ತಿರುಪತಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಾಜ್ಯದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಸತಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯು ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ 'ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನ'ದ 350 ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ (KSTDC) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂಗಲು ಉತ್ತಮ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯ
ತಿರುಮಲದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ನ ಟಿಟಿಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎದುರು, ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬಿಸಿ ನೀರು, ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೂಮ್ಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನವೀಕರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಮತ್ತು ನಾನ್-ಎಸಿ ರೂಮ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನ್-ಎಸಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂ. ಹಾಗೂ ಎಸಿ ಸೂಟ್ ರೂಮ್ಗಳಿಗೆ 2,800 ರೂ. ನಿಂದ 3,800 ರೂ. ವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರೂ, ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬಳಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದು, ಲಾಭವನ್ನು ಇವೆರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟು (50:50) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಜನಜಂಗುಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ‘ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್’
ಸದ್ಯ ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ ಶಿಲಾತೋರಣಂ ಸರ್ಕಲ್ವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ‘ಬೆಂಗಳೂರು-ತಿರುಮಲ-ಮಂಗಾಪುರ ಯಾತ್ರಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್’ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೂಲಕ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಆರಾಮಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಬಹುದು.
ಕನಿಷ್ಠ ದರದಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯ
ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಡಿಲಕ್ಸ್ ಎಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 2,270 ರೂ. ಹಾಗೂ ವೋಲ್ವೋ ಎಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 2,300 ರೂ. ದರ ಇರಲಿದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಎಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ, ತಿರುಪತಿ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಟಿಕೆಟ್, ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಪವಿತ್ರ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದವೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಕೆಎಸ್ಟಿಡಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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