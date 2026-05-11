ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಗುಲದ ದಾಖಲೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ₹167 ಕೋಟಿ ಮುಜರಾಯಿಯಲ್ಲೇ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ!
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯವು 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹167.89 ಕೋಟಿ ದಾಖಲೆಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸತತ 15ನೇ ವರ್ಷವೂ ರಾಜ್ಯದ ನಂ.1 ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹರಕೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರೀ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕುಕ್ಕೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಆಧೀನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯ 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ದೇವಾಲಯವು ಒಟ್ಟು ₹167.89 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ₹85.20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ₹155 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿ ಸುಮಾರು ₹12 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸತತ 15ನೇ ವರ್ಷವೂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ದೇವಾಲಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಸಾಧನೆ
ಈ ವರ್ಷ ದೇವಾಲಯವು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ₹167 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಸೇವೆಗಳು, ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ, ಇ-ಹುಂಡಿ, ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ಛತ್ರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ಕೃಷಿ ತೋಟಗಳಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿವೆ.
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು?
- ಹರಕೆ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ₹64.08 ಕೋಟಿ
- ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯಿಂದ ₹24.69 ಕೋಟಿ
- ಕಾಣಿಕೆ (ನೇರ) ₹5.47 ಕೋಟಿ
- ಇ-ಹುಂಡಿ ₹38.01 ಲಕ್ಷ
- ಹೂಡಿಕೆ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ₹49.11 ಕೋಟಿ
- ಛತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹6.93 ಕೋಟಿ
- ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹9.14 ಕೋಟಿ
- ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿಂದ ₹2.53 ಕೋಟಿ
- ಕಟ್ಟಡ/ಅಂಗಡಿಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ₹94.46 ಲಕ್ಷ
- ಕೃಷಿ ತೋಟ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದಿಂದ ₹10.50 ಲಕ್ಷ
- ಇತರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ₹3.20 ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ
ಒಟ್ಟು ₹167.89 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಾಧನೆ ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ: ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಥ
ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯವು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. 2006-07ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹19.76 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ದೇವಾಲಯ, 2007-08ರಲ್ಲಿ ₹24.44 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿತು.
ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಏರಿಕೆ
- 2008-09: ₹31 ಕೋಟಿ
- 2009-10: ₹38.51 ಕೋಟಿ
- 2011-12: ₹56.24 ಕೋಟಿ
- 2012-13: ₹66.76 ಕೋಟಿ
- 2014-15: ₹77.60 ಕೋಟಿ
- 2015-16: ₹88.83 ಕೋಟಿ
- 2017-18: ₹95.92 ಕೋಟಿ
- 2019-20: ₹98.92 ಕೋಟಿ
- ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2020-21: ₹68.94 ಕೋಟಿ
- 2022-23: ₹123.64 ಕೋಟಿ
- 2023-24: ₹146 ಕೋಟಿ
- 2024-25: ₹155 ಕೋಟಿ
ಹೀಗೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ದೇವಾಲಯವು ಇದೀಗ 2025-26ರಲ್ಲಿ ₹167 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ಸತತ 15ನೇ ವರ್ಷ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ
ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವು, ಈ ವರ್ಷವೂ ತನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸತತ 15ನೇ ವರ್ಷವೂ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಕ್ತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಭಕ್ತರ ಅಪಾರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
