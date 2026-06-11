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- ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ NCMC ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಗಿತ!
ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಗಮನಿಸಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ NCMC ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಥಗಿತ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ (NCMC) ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸೇವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟೋಕನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ'ದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮೆಟ್ರೋದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಡ್ (NCMC) ಗಳ ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಅಥವಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಸಮಸ್ಯೆ?:
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಎನ್ಸಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ಕಾರ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಟೋಕನ್' ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 'ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ' ಆಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯುಪಿಐ ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ 'ಕ್ಯೂಆರ್ (QR) ಟಿಕೆಟ್' ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವಿಷಾದ:
ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸೇವೆಯು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಹೋಗುವವರೆಗೆ ಟೋಕನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಆರ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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