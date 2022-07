26ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಪವನ್ ಶೆರಾವತ್ ಕುರಿತಾದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳಿವು..!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆರಾವತ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರು ಯಾವ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ರೈಡಿಂಗ್ ಎದುರಾಳಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಪವನ್ ಶೆರಾವತ್ ಇಂದು(ಜುಲೈ 09-2022) ತಮ್ಮ 26ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಶೆರಾವತ್ ಕುರಿತಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.ಕಾಂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ.

Huttu habbadha shubashayagalu! 🥳



Here's wishing the heart of Namma #BullSquad, Pawan Sehrawat a very Happy Birthday! 🍰🤩#HappyBirthday #FullChargeMaadi #BengaluruBulls pic.twitter.com/zbvrWfUfW9