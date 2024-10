ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್’ಗಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗೆ ಹಾರಿದ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ-ವಸಿಷ್ಠ…ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ಯಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಚಂದನವನದ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಗಳಾದ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಗೆ ಹಾರಿದ್ದು, ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.



ಫೋಟೊ ಮತ್ತು ವಿಡೀಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಬರ್ತ್ ಡೇ ವೀಕ್ (birthday week) ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಂದು ಬರೆದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. (Birthday week is here & the celebration begins, En route to …..!? ) ತಾವು ಯಾವ ತಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.