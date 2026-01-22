- Home
- Karnataka Districts
- ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಭೂಮಿಗೂ ಬಂತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ!
ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಪತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಭೂಮಿಗೂ ಬಂತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ!
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ರೈತರು ಪುನರ್ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ
ಗದಗ (ಜ.22): ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಪಾಯ ತೋಡುವಾಗ ಬಂಗಾರದ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ (ASI) ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯವು ಆರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಮೀನಿನ ದರ
2023ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಈ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಳವೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು
ಕಳೆದ 6 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಕುರುಹುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
- ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಸುಟ್ಟ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು.
- ಶಿವಲಿಂಗ, ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ, ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯರ 5 ಮೂಳೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.
- ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆತ್ತನೆಯಿರುವ ಶಿಲೆಗಳು.
- ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಸನಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
- ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಲಕ್ಕುಂಡಿಯನ್ನು 'ದಕ್ಷಿಣದ ಹಂಪಿ' ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪುರಾವೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಬೇಡಿಕೆ
ಉತ್ಖನನದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. 'ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ 'ಆವಾಸ್' ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು' ಎಂದು 70 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಕಳವಳ
ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳು ವಸತಿ ನಿವೇಶನಗಳಾಗಿ (NA Plots) ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನೀಡಿ ರೈತರಿಂದ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ 'ನಿಧಿ' ಗ್ರಾಮದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.