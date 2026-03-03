- Home
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ನಗರ ನಿಗಮವು ಸಣ್ಣ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಟನಲ್ ರೋಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜನನಿಬಿಡ ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಶ್ಚಿಮ ವಲಯ ನಗರ ನಿಗಮವು ಸಣ್ಣ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ರೂಪರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಅಗತ್ಯ ಏಕೆ?
ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ವಾಯುವ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಲಘು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಲಾರಿಗಳು, ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುವುದು, ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಸಾಲುಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ನಗರ ವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಾಗರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಣ್ಣ ಭೂಗತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ನೇರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ದಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ,” ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲು ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
- ಅಂದಾಜು ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ
- ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಒಳಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ
- ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು
- ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ
- ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಿಬಿಎ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಬಜೆಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹಣಕಾಸು ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತಿಮ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಇನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಭಾರೀ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಶಾಶ್ವತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸುರಂಗ ಯೋಜನೆ ವಾಸ್ತವ ರೂಪ ಪಡೆಯುವುದೇ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಂತಿಮ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.