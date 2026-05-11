- Home
- Karnataka Districts
- ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಸೈಟುಗಳ ಮಾರಾಟ: 75 ಪ್ರೈಮ್ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್!
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಡಿಎ ಸೈಟುಗಳ ಮಾರಾಟ: 75 ಪ್ರೈಮ್ ನಿವೇಶನಗಳ ಇ-ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್!
ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಬಿಡಿಎ) ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ 75 ಆಯಕಟ್ಟಿನ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಇ-ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಸೈಟುಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಸೈಟ್ ಮಾರಾಟ
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. ಈಗ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಬಿಡಿಎ) ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 75 ಆಯಕಟ್ಟಿನ (Prime) ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಇ-ಹರಾಜು (E-Auction) ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಟು ಲಭ್ಯ?
ಈ ಇ-ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವೇಶನಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ:
ಅಂಜನಾಪುರ ಟೌನ್ಶಿಪ್ (Anjanapura Township)
ಅರ್ಕಾವತಿ ಬಡಾವಣೆ (Arkavathy Layout)
ಬನಶಂಕರಿ 6ನೇ ಹಂತ (Banashankari 6th Stage)
ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 9ನೇ ಹಂತ (J.P. Nagar 9th Phase)
ಸರ್ ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ (Sir M. Vishweshwaraiah Layout)
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್ (Kumaraswamy Layout)
ಆರ್.ಎಂ.ವಿ (RMV) ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು.
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:
ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ:
ಇ-ಹರಾಜು ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭ: ಮೇ 11, 2026
ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ: ಮೇ 22, 2026 (ಸಂಜೆ 5:00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ)
ಲೈವ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ (Live Bidding): ಮೇ 25 ಮತ್ತು ಮೇ 26, 2026 ರಂದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳೇನು?
ಅರ್ಹತೆ: ಬಿಡ್ದಾರರು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ನೋಂದಣಿ: ಆಸಕ್ತರು ಬಿಡಿಎ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://bdakarnataka.in ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮುಂಗಡ ಹಣ (EMD): ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು 4.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಇಎಂಡಿ (Earnest Money Deposit) ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆಗಳು: ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪಾನ್ (PAN) ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆ: ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬಿಡಿಎ ನಿವೇಶನಗಳ ವಿಶೇಷತೆ:
ಬಿಡಿಎ ಸೈಟುಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಟೈಟಲ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ನಿವೇಶನಗಳು ಯಾವುದೇ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರುವ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. 'ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ' (As is where is basis) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 080-23368435 / 23368036 ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಬಿಡಿಎ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 080-46010000 / 68948777 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಿಎ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇನ್ನು Helpline / WhatsApp ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ: 9483166622 ಈ ನಂಬರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
OWN A PRIME OF BENGALURU!
BDA Announces E-Auction of 75 Prime Sites
Legally Clear titles, Encroachment-free plots.
Prime Locations: Available across the city’s most developed layouts.
Transparent Process: 100% online, competitive e-bidding.
Key Dates:
Registration Opens: May… pic.twitter.com/qbBnZs4IlJ
— Bangalore Development Authority (@BDAOfficialGok) May 11, 2026