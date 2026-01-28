- Home
ಅಂತರಘಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳ ರೇಸ್: ತೇರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಗಾಡಿ, ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿಬಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳು!
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತರಘಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇಳೆ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಯೊಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ತೇರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡರೆ, ಬೀರೂರಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬುವವರ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ.
ಜಾತ್ರೆಯ ತೇರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಎತ್ತುಗಳು
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು (ಜ.28): ಕಾಫಿನಾಡಿನ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತರಘಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಅನಾಹುತವೊಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ತೇರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ.
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪೈಪೋಟಿ
ಅಂತರಘಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳ ಹನಿವಾರ ನೋಡಿದರೆ ಎದೆಝಲ್ಲೆನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಗಾಡಿಯೊಂದು ನಿಂತಿದ್ದ ತೇರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ.
ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಎತ್ತು ಏಳಲಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಎತ್ತನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾನಕದ ಬಂಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ.
ಜನರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಯಾದ ರಾಸುಗಳು
ಈ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಜನರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರ್ತನೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜನರು ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಎತ್ತುಗಳ ಹಾದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುಚಾಟ, ಕೂಗಾಟ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಜನರಿಂದಾಗಿ ರಾಸುಗಳು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಓಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಗಾಡಿ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು.
ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀರೂರು ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಎತ್ತಿನಗಾಡಿ ಬಡಿದು ಕಾಲು ಮುರಿದಿದೆ. ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇಂತಹ ಸಾಹಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹವು ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವಂತಿದೆ.
ಕಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದ ಘಟನೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಾಯದ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತರಘಟ್ಟೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಕಹಿ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.