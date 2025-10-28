ಕುಡಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯರು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್!
states with the highest alcohol consumption in India ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ರಾಜ್ಯ
2015-16ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ-4ರ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.53.8 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.34.9 ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. 2016-21ರ ಐದನೇ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ.31.2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪುರುಷ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ದರ ಶೇ.29.2 ರಿಂದ ಶೇ.22.4 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ರಾಜ್ಯ
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶವು ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯವು ಅವರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಪೊಂಗ್ (ಅಕ್ಕಿ ಬಿಯರ್), ಒಪೊ ಮತ್ತು ಮಧುವಾ ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾನೀಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ
ಮತ್ತೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 6.88 ಕೋಟಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡು 6.47 ಕೋಟಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ (3.71 ಕೋಟಿ), ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ (3.55 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ (2.71 ಕೋಟಿ) ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿವೆ.