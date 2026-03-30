ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ದಂಡ, ಜನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್
ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2026ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಕಸ ಎಸೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ 10 ಪಟ್ಟು ದಂಡ:
'ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ (ನಿಬಂಧನೆಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಬಿಲ್ 2026' ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡದ ಮೊತ್ತವು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, 1957ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ರೂ. ಇರುವ ದಂಡವನ್ನು 500 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವವರಿಗೂ ಭಾರೀ ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ.
ಪರವಾನಗಿ ರಹಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ
ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು (Lodging), ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೀ ಶಾಪ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 100 ರೂ. ದಂಡವಿದ್ದು, ಅದನ್ನು 1,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 421ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಕು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ನಿಯಮಗಳು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರಪಳಿ (Leash) ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡವನ್ನು 50 ರೂ.ನಿಂದ 1,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರವೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ 500 ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು (ಸೆಕ್ಷನ್ 387), ಅದನ್ನು ಈಗ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ 500 ರೂ. ನಾಗರಿಕ ದಂಡವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಕ್ಷನ್ 337(4)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗರಿಷ್ಠ 10,000 ರೂ. ದಂಡದ ನಿಬಂಧನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯದಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ (ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಿ) ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಸೆಕ್ಷನ್ 461A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ.
