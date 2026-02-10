ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ UTS ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಥಗಿತ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ UTS ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಥಗಿತ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಹಳೆಯ ಆ್ಯಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
Image Credit : eRail.in
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್
ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುವ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : our own
ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ UTS ಆ್ಯಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, UTS (Unreserved Ticketing System) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ಈ UTS ಆ್ಯಪ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Image Credit : Asianet News
ಇನ್ನು Rail One ಮಾತ್ರ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 'ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿನ UTS ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 'RailOne' ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಬದಲಾಗಿ. ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ RailOne ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಈ 'ರೇಲ್ ಒನ್' ಆ್ಯಪ್ ತಂದಿದೆ.
Image Credit : stockPhoto
ರೈಲ್ವೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಆ್ಯಪ್
ಈ 'ರೇಲ್ ಒನ್' ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ರಿಸರ್ವ್ಡ್, ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ನ PNR ಸ್ಟೇಟಸ್, ಕೋಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ (ಬೋಗಿಯ ಸ್ಥಾನ) ಮತ್ತು 'ಸ್ಪಾಟ್ ಯುವರ್ ಟ್ರೈನ್' (ರೈಲು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು) ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಊಟವನ್ನೂ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ 'RailOne' ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
