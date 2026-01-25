Republic Day Wishes in Kannada ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
Republic Day Wishes in Kannada ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಣತಂತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಾತ್ರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಶುಭಾಶಯ ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ
26 ಜನವರಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸೋಣ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ
ಈ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡೋಣ.
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ
ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರುತು, ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಣ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಮರೆಯದಿರೋಣ... ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ
ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ನಮನಗಳು... ಇದರ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಲು, ಸಮೃದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಪಣತೊಡೋಣ... ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು
