ನಟಿ ಸೋನಿಯಾ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗಳ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ: ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ದಾಖಲೆ ಪುಟ ಸೇರಿದ ಪುಟಾಣಿ
ತೆಲುಗು ನಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಅಕುಲ್ ಅವರ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗಳು ಶಿಖಾ ವೀರಗೋಣಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ 2 ನಿಮಿಷ 43 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪುಟಾಣಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೋನಿಯಾ ಪುತ್ರಿ
ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಸೋನಿಯಾ ಅಕುಲ್ ಅವರ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗಳು ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪುತ್ರಿ ಶಿಖಾ ವೀರಗೋಣಿ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದಾಖಲೆ
ಪೋಷಕರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ನೇರ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಶಿಶು ಎನ್ನುವ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಪುಟಾಣಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಿಖಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ಯಶ್ ವೀರಗೋಣಿ ಅವರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ 43 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನೇರವಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯ್ತು ಪುಟಾಣಿ ಸಾಧನೆ
ಈ ಅವಧಿಯು ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದೃಶ್ಯವು, ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಶಿಶು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅಂತಹ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು.
ನಟಿಯ ಕುರಿತು
ಇನ್ನು ನಟಿ, ಸೋನಿಯಾ ಅಕುಲಾ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವರು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ನಟಿ. ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2024 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 8 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು 28 ನೇ ದಿನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋದರು.
ನಟಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ
ಅಕುಲಾ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಜಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು , ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕನ ಸಹೋದರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಶಾ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ (2022) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು . 2025 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುರೇಖಾ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
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