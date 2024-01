ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತೊಡಗಿಸಿ… ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.

ಬ್ರೆಡ್, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಂತಹ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಇವು ಬೇಗನೆ ಕರಗೋದಿಲ್ಲ.

ಎದ್ದ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ (do not use phone). ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ 2 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇಹವನ್ನು ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತೆ.

ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ಫೇಸ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಮುಖ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.