ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್’ಗೆ ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಲಾಭ
ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿನ್ನುವ ಉಪಹಾರದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
1 Min read
19
Image Credit : facebook
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಇಡ್ಲಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
29
Image Credit : Getty
ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು
- ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3ಗಳು
- ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
39
Image Credit : stockPhoto
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಬಹುಧಾನ್ಯ ಟೋಸ್ಟ್
- ನೇರ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವಸತ್ವಗಳು
- ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕರುಳಿನ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
49
Image Credit : stockPhoto
ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ
- ಹುದುಗಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್
- ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಪಹಾರ
59
Image Credit : stockPhoto
ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯದ ಆವಕಾಡೊ ಟೋಸ್ಟ್
- ಫೈಬರ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟ
- ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ
69
Image Credit : Freepik
ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ನೈಟ್ರೇಟ್-ಮುಕ್ತ ಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಟರ್ಕಿ ಸಾಸೇಜ್, ಧಾನ್ಯದ ಟೋಸ್ಟ್
- ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್-ಭರಿತ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ-ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಆವಕಾಡೊ ನೀಡಿ
79
Image Credit : Getty
ತೋಫು ಸ್ಕ್ರಾಂಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಡ್ ತರಕಾರಿಗಳು
- ಸಸ್ಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಫೈಟೊನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಗಳು
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸುಲಭ
89
Image Credit : Getty
ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೋಹಾ
- ಅವಲಕ್ಕಿ,ಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್
- ಹಗುರ, ಪೋಷಕಾಂಶ-ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
99
Image Credit : Freepik
ಓಟ್ ಮೀಲ್, ಅಗಸೆಬೀಜ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು
- ಕರಗುವ ಫೈಬರ್, ಉತ್ತಮ ಕರುಳಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
