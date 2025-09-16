ಈ ರಾಶಿಯವರೆಂದರೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ
zodiac signs most loved by lord hanuman ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿವೆ. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಪ್ರವರ್ತಕರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತರು. ಅವರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯನ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವದ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಈ ಉನ್ನತ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯು ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹನುಮಂತನು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಜನೇಯನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಧನು ರಾಶಿಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ರಾಮನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತೆಯೇ, ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನು ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹನುಮನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹನುಮನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹನುಮಂತನು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಂಜನೇಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂಜನೇಯನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.