2 ದಿನದಲ್ಲಿ 6 ರಾಶಿಗೆ ರಾಹು ದೆಸೆ, ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಲಾಭ
rahu gochar 2025 these zodiac signs has positive with rahu ರಾಹು ಈ ತಿಂಗಳ 18 ರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತು ಲಾಭ.. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲಾಭವೇ!
ಮೇಷ
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದ ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ವರ್ಷವಿಡೀ ಅವರ ಆದಾಯ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಾಕಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲಗಳು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯೋಗಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧನಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಗುರು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ.