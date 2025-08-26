ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಶಿಗಳು
ಕೆಲವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸಬಾರದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಯಾರಾದರೂ ತಮಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನೂ ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ...
1.ಮೇಷ ರಾಶಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಕೋಪಿಷ್ಠರು. ಒಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಯಾರ ಮಾತನ್ನೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೋಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಷಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೋಪ ಶಮನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಕೋಪ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೋವುಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಕೆರಳಿಸದಿರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು.
2.ಮಿಥುನ ರಾಶಿ...
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ದ್ವಿಮುಖ ಸ್ವಭಾವದವರು. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೋಸಗಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಅವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಇತರರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಕೋಪ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇಗನೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
3.ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಕ್ರೂರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ತಮಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷವನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತಾರೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
4.ಮಕರ ರಾಶಿ..
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೆಂದರೆ ಅವರ ದ್ವೇಷವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುವುದು. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಕೋಪ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೋಪ ಬಂದರೆ, ಯಾರೂ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದರೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾವಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.