ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಜಲ ತರೋದು ಅಶುಭ! ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಈ ರಹಸ್ಯ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಶಿಯ ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳಿಂದ ಗಂಗಾ ಜಲ ತರುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಗಂಗಾ ಜಲದ ಮಹತ್ವ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಜನರು ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಶಿಯ ಗಂಗಾ ಘಾಟ್
ಕಾಶಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ವಾರಣಾಸಿ (Varanasi) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಕಾಶಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಕಾಶಿಯನ್ನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವನು ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನು ತರಬಾರದು
ಹರಿದ್ವಾರ, ಋಷಿಕೇಶ, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ನಿಂದ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ತರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಿವನ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ಜಲ ತರಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು . ಆದರೆ ಇದು ನಿಜಾ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾಜಲ ತರುವುದು ಅಶುಭ
ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿಯನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ನಗರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಶಿಯ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ದಹನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೃತರ ಆತ್ಮವು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ
ಕಾಶಿಯ ಗಂಗಾ ಜಲ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಆತ್ಮಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ತರುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ತಂದರೆ, ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೋಕ್ಷದಿಂದ ವಂಚನೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಪಾಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಳಿಯದೆ, ಜನರು ಈ ಗಂಗಾಜಲವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಇನ್ನೇನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ