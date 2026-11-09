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- ‘ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಆಫರ್, ಬಡ್ತಿ, ಭಾರಿ ಲಾಭ’: ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ
‘ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಆಫರ್, ಬಡ್ತಿ, ಭಾರಿ ಲಾಭ’: ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಗಿಯಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 14ರಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ
ನವೆಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನು ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕಲೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 14, 2026 ರಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಶುಕ್ರ ಮಾರ್ಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಶುಕ್ರನ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಸಂತೋಷ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕಲೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಾರ್ಗಿಯಾದಾಗ, ಈ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಚಲನೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನ ಮಾರ್ಗಿ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ
ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಶುಕ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ನೇರ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.