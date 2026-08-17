ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2026, ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿನವು ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ವಾದ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಏನೇ ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ದತ್ತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಡೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದರಿಂದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಥವಾ ಅಪಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದಿನವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತುಗಳು ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿನ ಅಸೂಯೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಗದ್ದಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಾರ್ಯನಿರತ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮದುವೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇತರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿಬರಬಹುದು. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಅದು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದ ಸಾಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಡೆತಡೆಗಳು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವಂದಿರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.