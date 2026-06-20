21 ಜೂನ್… ವರ್ಷದ ಸುಧೀರ್ಘ ದಿನ… ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯ
21st June ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು, ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು?
ವರ್ಷದ ಸುಧೀರ್ಘ ದಿನ ಜೂನ್ 21
ಜೂನ್ 21 ಖಗೋಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನದ ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು 14 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಜೂನ್ 21 ಏಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ?
ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ವೃತ್ತ ಹಾದುಹೋಗುವ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನು ಬಹುತೇಕ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಾನೆ; ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೆರಳುಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನದ ನಂತರ, ಹಗಲುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಉದ್ದವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ದಕ್ಷಿಣಾಯಣದ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರಾಯಣದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಾಯನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಈ ದಿನದಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ.
- ನೀರು ತುಂಬಿದ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ, ಸಿಂಧೂರ, ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
- ಎಳ್ಳು, ಛತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ.
- ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
ಈ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು?
- ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಂದರೆ ಮಧು, ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಮೊದಲಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ.
- ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ಅಥವಾ ಬಡವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ.
- ಕೋಪ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾತಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
- ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.