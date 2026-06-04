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- ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ
ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ
ಜೂನ್ 8 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.39 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯನು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೃಗಶಿರ ಗ್ರಹದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಜೂನ್ 22 ರವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಂಗಳ ಮೃಗಶಿರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಸಂಚಾರವು ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಒಂಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.