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- ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣ ಗಳಿಕೆಯ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿ ಜನರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಾತಕವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜಾತಕದ ಯಾವುದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ (1,4,7,10) ಅಥವಾ ತ್ರಿಕೋನ (1,5,9) ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಬಹಳ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜೂನ್ 8 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂಪರ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಾರಿ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗವು ಪವಾಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವಿವಾದವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.