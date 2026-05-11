ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯ, ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮೇ 15, 2026 ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದಿನ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯನು ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಈ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸೂರ್ಯ ಮೇ 15, 2026 ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನಾದ ಸೂರ್ಯ ಮೇ 15, 2026 ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಬುಧ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ರಾಹುವಿಗಿಂತ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿಗಿಂತ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ರಾಹು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾರಿ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲಸವೊಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಒಂದು ಕೆಲಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.