- Home
- Astrology
- Festivals
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ, ಮಿಥುನ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025 ತಿಂಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಹ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವರ್ಗದ ಜನರು ಈ ತಿಂಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬುಧನು ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬುಧನು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈಗ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿಯವರ 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಲಾಭ ಗಳಿಸಲು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.