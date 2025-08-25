- Home
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಶನಿಯು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿವೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಈ ಜಂಟಿ ಅಂಶವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳವು ದೊಡ್ಡ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನರು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಜಿತ ದೃಷ್ಟಿಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ.