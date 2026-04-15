ಹಲವು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಚಿನ್ನದಂತ ಅದೃಷ್ಟ
Rare tripushkar yoga 2026 ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪರೂಪಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬರುವ 'ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ', ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಮಂಗಳವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2026 ರಂದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ: ಈ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ
ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಸಿಂಹ
ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ
ತುಲಾ
ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಧನು ರಾಶಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು.