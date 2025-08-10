ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ!
ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಲೋಚನಾ ವಿಧಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ತನೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಂಬರ್ 1..
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 1, 10, 29, 28 ತಾರೀಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಂಬರ್ 1 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಾರೀಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬಾಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಲ್ಲ.
ನಂಬರ್ 2...
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 2, 11, 20, 29 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇತರರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 3...
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 3, 12, 21, 30 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚುರುಕಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 4...
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 4, 13, 31 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು, ದೃಢಸಂಕಲ್ಪಿಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 5..
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 5, 14, 23 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲರು. ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 6...
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 6, 15, 24 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 7..
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 7, 16, 25 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಜ್ಞಾನವಂತರು. ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಬಲ್ಲರು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬರ್ 8...
ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದರೂ 8, 17, 26 ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞರು. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲರು. ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.