ಬುಧನ ನೇರ ಚಲನೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣ-ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಗ್ರಹಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಧ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದನ್ನೊಂದು ಶುಭ ಗ್ರಹ ಅಂತಾರೆ. ಬರುವ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹ ವಕ್ರ ಚಲನೆ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಆಗಲಿದೆ.
ಬುಧನ ನೇರ ಚಲನೆ:
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧ ಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿ, ಮಾತುಕತೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗೆ ಅಧಿಪತಿ. ಸದ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗ್ರಹ, ಜುಲೈ 24ರಂದು ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಮರಳಲಿದೆ. ಬುಧನ ಈ ಮಾರ್ಗಿ ಚಲನೆ ತುಂಬಾನೇ ಶುಭ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಈ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದರೂ, 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪಂ. ನಳಿನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಬುಧನೇ ಈ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬುಧನ ನೇರ ಚಲನೆಯಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮೋಶನ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಬುಧನೇ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬುಧನ ನೇರ ಚಲನೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ತರಲಿದೆ. ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಬುಧ ನೇರ ಚಲನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.