ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಫೇವರಿಟ್ ರಾಶಿಗಳು – ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿಸುವ 3 ಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸೈನ್
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಸ್ಥಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಹ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಹವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಆಶೀರ್ವಾದವಿದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯು ಈ ಗ್ರಹದ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳವು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಕ್ತಿಯುತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅವರು ಸೈನ್ಯ, ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಂಗಳನ ಮಹಾದಶಾ ಮತ್ತು ಅಂತರದಶಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಮಂಗಳ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಮಂಗಳನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಭಯಭೀತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನರು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ಮಹಾದಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಮಂಗಳನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯು ಮಂಗಳನಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳನ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳನ ಮಹಾದಶಾ ಮತ್ತು ಅಂತರದಶಾ ಇದ್ದಾಗ, ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.