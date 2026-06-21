ಮಂಗಳ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಆಗಮನ, 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ
Mangal gochar in taurus 2026 ಜೂನ್ 21 ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ:
ಮಂಗಳವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ:
ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅವರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ:
ಈ ಸಮಯವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು.