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- Venus Ketu Conjunction: ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!
Venus Ketu Conjunction: ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!
Venus Ketu Conjunction In July ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು, ಈ ಎರಡೂ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
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Image Credit : Asianet News
ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಾರಕ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನು, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಶತ್ರು ಗ್ರಹವಾದ ಕೇತುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಮೈತ್ರಿಯು 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
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Image Credit : Pixabay
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಂಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ.
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Image Credit : Getty
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಈ ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಇವರ ಸಾಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟವೂ ಅಧಿಕವಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ. ಸಂಪಾದನೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ, ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಬಡವರಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ.
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Image Credit : Getty
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇವರ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಕಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಖರ್ಚಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
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Image Credit : Getty
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಶತ್ರು ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ತರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
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