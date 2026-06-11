ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಕ್ ರಾಜಯೋಗ, ಸಿಂಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಕ್ಕಾ
Lucky zodiac signs ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ 21 ರಂದು ಮಂಗಳ ತನ್ನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಜೂನ್ 21, 2026 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 12:07 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗದ ರಚನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದೃಷ್ಟ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರಚನೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.