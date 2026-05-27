ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಈ 29 ದಿನ ಆನಂದ, ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ
Shukra ketu yuti in singh rashi ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 29 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
29 ದಿನ ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗ
ಕೇತು ಮೇ 18, 2026 ರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಶುಕ್ರ ಜುಲೈ 4, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 7:18 ಕ್ಕೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು 29 ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2026 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:33 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ನಡುವೆ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಮಾರು 29 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಶುಕ್ರ-ಕೇತು ಸಂಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ 29 ದಿನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಮಿಥುನ
ಮದುವೆ ಇನ್ನೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಲ್ಲದವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಹುದು. ಹಿರಿಯರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ 2026: ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜೂನ್ 23 ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಶುಕ್ರನು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ - ಬೆಳಗಿನ ಕನಸುಗಳು: ಬೆಳಗಿನ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಕನಸುಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ವಿರೋಧಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ 29 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ.