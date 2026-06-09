ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಒಂದು ವರದಾನ, ಹಣದ ಮಳೆ-ಯಶಸ್ಸು
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ 'ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ'ವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 90° ಕೋನದಲ್ಲಿ
ಗೌರವದ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 6, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 04:14 ಕ್ಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 90° ಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವಿಲ್ಲ, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ಯೋಗವು 1 ವಾರ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣವು ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಚಿಂತೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಯೋಗವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಮಯ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.