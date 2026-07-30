ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ; ಹಣದ ಹರಿವು
Zodiac Signs: ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಹಲವು ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ.
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Image Credit : Gemini
ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಚಲನೆ
ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಕೇತು. ಬುಧ ಗ್ರಹ ಆಶ್ಲೇಷಾ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಲಾಭ ತರಬಹುದು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಮಾತಿನ ಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
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Image Credit : OTHERS
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
- ಹಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.
- ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು
- ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ
- ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ.
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Image Credit : OTHERS
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
- ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು
- ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ
- ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಬರಬಹುದು
- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
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Image Credit : OTHERS
ಮೀನ ರಾಶಿ
- ಹೊಸ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ
- ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು
- ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ
- ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
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Image Credit : OTHERS
ಕಟಕ ರಾಶಿ
- ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು
- ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ
- ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬಹುದು
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ
- ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ
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Image Credit : others
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಕೈ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
- ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಬೋನಸ್ ಸಿಗಬಹುದು
- ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರಬಹುದು ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲ
- ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
- ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಲಿವೆ.
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Image Credit : ChatGPT
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಬುಧವಾರದಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 'ಓಂ ಬುಂ ಬುಧಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬಹುದು.
Disclaimer: ಇದು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವದಿಲ್ಲ.
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