ಶ್ರಾವಣದ ಗುರುಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಆಶೀರ್ವಾದ!
ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಗುರುವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪುನರ್ಪೂಸಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳು ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
14
Image Credit : Asianet News
ಪುನರ್ಪೂಸ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನವಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲನಾದ ಗುರುವೂ ಸಹ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ತನ್ನ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಇವನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋಟಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರುವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13, 2025 ರಂದು ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಪುನರ್ಪೂಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವು ಪುನರ್ಪೂಸ ನಕ್ಷತ್ರದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
24
Image Credit : Asianet News
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಗುರುವು ಪುನರ್ಪೂಸ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
34
Image Credit : Asianet News
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವಾಗಲಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನವಾಗಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೂರವಾಗಲಿವೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉನ್ನತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಜಗಳಗಳು ಬಗೆಹರಿದು ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದಾಗುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್-ಕಚೇರಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಶುಭ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಮಿತ್ರರಾಗಬಹುದು. ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಒದಗಿಬರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬ, ಜೀವನ, ಕೆಲಸ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಶುಭ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ.
44
Image Credit : Asianet News
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಫಲ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಸಮೀಪಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರಂಭಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
