ಗುರುನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರವೇಶ: 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಧನಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತು
ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಎಲ್ಲವೂ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಭಗವಾನನನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವರು ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಗುರು ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಕುಬೇರ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂದು, ಮನೆಯೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ, ಆಸ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಭಾವವು ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ, ಮಾತನಾಡುವ ಕಲೆ, ಕುಟುಂಬದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಇರುವಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಲಾಭ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು 3 ರಾಶಿಗಳು ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಯವರಿಗೆ ಗುರು ಭಗವಾನನ ಎರಡನೇ ಭಾವ ಸಂಚಾರವು ಮಹಾನ್ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿತಾಯ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. “ಸಂಪತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಖವೂ ಸೇರುತ್ತದೆ” ಎಂಬಂತೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಕುಬೇರನ ಅನುಗ್ರಹದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ತನೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟರೂ ಗಾಂಭೀರ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. “ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ” ಎಂಬಂತೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಸಂಪತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ನಕ್ಷತ್ರ ಈಗ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಅವರ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಭಾವ ಸಂಚಾರವು ದ್ವಿಗುಣ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಂತಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಎರಡನೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಆ ರಾಶಿಯವರು ಕುಬೇರ ಬಲ ಪಡೆದು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವುದು ಖಚಿತ. ಈಗ ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಮನೆಯೇ ತುಂಬಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಹಣ, ಸಂಪತ್ತು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. "ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಕುಬೇರ ಅನುಗ್ರಹ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಈಗ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತ.