ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗ… ಇದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬಡತನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲ್ಲ
Garuda Purana: ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಐದು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡತನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲು ರಹಸ್ಯ ಮಾರ್ಗ
ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥವಾದ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾವು ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುರಿತು ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ರಾಜರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಜನರ ಬಳಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಗಲೀಜಿನ ನಡುವೆ ಬದುಕುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಬಡತನ) ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ದುರಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು
ಮಾತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ಇತರರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುವವರು, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವವರು ಅಥವಾ ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಲ್ಲ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇತರರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಡಿ
ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ವಿನಾಶವನ್ನು ತರುವುದು ಖಚಿತಾ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಇತರರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಡವಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಸಮಯ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಂತರ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದೃಷ್ಟ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ದೇವರನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗುವುದರಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದಾನ ಮತ್ತು ಸೇವೆ
ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮವೆಂದರೆ ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಮರಳಿ ತರುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.